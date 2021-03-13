Назван топ-5 гаданий в преддверии Великого поста

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Согласно сложившимся традициям, на Руси было принято гадать за несколько дней до Великого поста. Однако до сих пор это остается актуальным, а некоторые обряды дошли до нынешних дней.

На первом месте находится гадание на блинах. Так, можно узнать о будущем через форму первого испеченного блина или по его начинке.

Если блин получился тонкий — год пройдет легко и беззаботно, а если толстый — столкнетесь с трудностями.

Кроме того, если молодая девушка испекла блин с ровными каемками — пора готовиться к скорому замужеству, но если блин не получился или подгорел, ей стоит повременить со свадьбой.

Вариант гадания по начинке подходит только незамужним представительницам женского пола. Узнать о том, какой характер у избранника, можно, предложив ему блины на выбор. Выберет с мясом — серьезно настроен, с рыбой — весельчак, с творогом — маменькин сынок, а с медом — романтик и однолюб. Если же попросит сметаны — нежная и обидчивая натура, если варенья — неуверенный в себе кавалер.

На втором месте — традиционные гадания на сон. По преданию, в ночь на Прощеное воскресенье можно увидеть вещие сны. Молодые девушки съедали вечером соленый блин, приговаривая: «Суженый, приходи, водой напои!», и ложились спать. Кто приснится, тот и станет будущим избранником.

Кроме этого, можно украдкой подложить под кровать матери сковороду, на которой она пекла блины в масленичные дни, и сказать: «Суженый, к будущей теще приходи блинчиков отведать». На утро же нужно узнать, кто ей снился.

На третьем месте — гадание по полотенцу. Для того чтобы узнать, когда девушка выйдет замуж, за окошко вывешивали чистое полотенце. Если утром ткань станет влажной — стоит ждать свадьбы в наступившем году.

На четвертом месте — гадание на сковороде. Под посуду, на которой жарят блины, нужно положить немного соломы, а после наступить на сковороду ногой. В шорохе можно услышать имя суженого.

На последнем месте находятся гадания на желание. Для этого нужно обратиться к огню. На листе бумаги следует написать свою мечту, потом поднести его к подожженной от спички свече. Если бумага полностью сгорит, тогда желание исполнится, если наполовину — нужно будет приложить немного усилий, чтобы оно исполнилось, сообщает Пятый канал.

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