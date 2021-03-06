Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Перед большим пасхальным постом грядет праздник, во время которого разрешены моральные и вкусовые избыточности — целую неделю отмечают Масленицу. Названий праздника в народе несколько, а на каждый день празднования расписано свое действие, и все дни объединяются блинными угощениями. О том, что можно узнать о своем будущем в масленичную неделю, рассказала таролог Галина Янко.

Разнообразие блюд в изобилии: блины с различными начинками, вареники, пирожки с сырными начинками и мясные блюда. Гулянья можно назвать «кто во что горазд»: походы в гости, смотрины невест, катание, фестивали с ярмарками. Не блинами единственными этот праздник так любим в народе. Такое таинство, как гадание, не оставляет женскую половину человечества равнодушной. Так, на Масленицу тоже гадают!

Масленичные гадания на замужество

Первым было гадание на замужество: как первый блин переворачивается, так свадьбе быть в течение года. Если же он комом, то еще три года ждать придется.

Если блин наливается ровной кромкой — жизнь супружеская будет счастливой и спокойной. Когда, наоборот, кромка рваная или неровная — замужество будет тяжелым и мучительным.

Также о замужней жизни свидетельствовала и толщина наливного блина. Если блин больше похож на панкейк, то много горя вам обеспечено. А когда блин тонкий и прозрачный, то жизнь ждет легкая и счастливая.

В гадании на имя жениха тоже помощником станет первый блин. Так, девушке необходимо было взять испеченный блин и, выйдя на улицу, предложить его попробовать первому встречному. Вместо благодарности следует узнать его имя — так и будут звать вашего будущего мужа.

Румяность блина также очень важна. Нужно испечь блин и посмотреть, где он зарумянится. Когда по краям — избранник будет гулякой и женским угодником, посередине — верным и любящим.

Гадание на здоровье и достаток

Испеченные румяные блины — к хорошему здоровью и достатку, а бледные — к болезням.

Вещий сон, который приснился в ночь с Прощеного воскресенья на Постный понедельник, следует запомнить. Именно его расшифровка подскажет вам события, которые ожидают в будущем году.

Говорят, что даже определить пол ребенка помогут блины. Испеките блины и пригласите гостей. Первый гость, который взял блин, и определит пол ребенка: мужчина — будет мальчик, женщина — девочка.

Поговаривали, что и количество блинов тоже имело значение. Если много напекли, то будет много солнечных дней, а это — к урожаю и достатку в доме.

Проводить обряды можно начиная с первого дня праздника и до шестого, субботы. В воскресенье гадать не годится. Наиболее достоверными считаются гадания в ночь с субботы на воскресенье. Такие обряды издавна будоражат сердца девушек и женщин. Думайте и смотрите не прогадайте!

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