Андрей Бочкарев: Реконструкцию развязок на МКАД планируют завершить в 2023 году

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Реконструкцию всех развязок на МКАД планируют завершить к 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 13 марта.

Программа реконструкции развязок стартовала в 2011 году. 17 из них уже реконструированы, еще четыре находятся в работе.

— В этом году мы приступаем к реконструкции развязки МКАД и Липецкой улицы. В апреле уже начнем работы. К развязке на Алтуфьевском шоссе уже приступили. Также в этом году продолжим работы на Осташковском шоссе, — уточнил Андрей Бочкарев.

Также до конца этого года будет принято решение о работах на развязке МКАД и Щелковского шоссе. Заммэра добавил, что в 2023 году планируется завершить реконструкцию всех развязок на МКАД.

Реконструкция одной развязки, по словам главы столичного стройкомплекса, разгружает участок пересечения на 15–20 процентов, а также МКАД в целом.

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