Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Британский генерал заявил о преимуществе России в киберпространстве
Фото: www.sxc.hu

Британский генерал заявил о преимуществе России в киберпространстве

Иван Юминов

Внешняя политика

Россия и Китай получают преимущество в военных технологиях в рамках битвы за киберпространство. Об этом в субботу, 13 марта, заявил глава Стратегического командования генерал Патрик Сандерс.

— Мы уступаем стратегическую инициативу соперникам. В то время как мы истощали свои силы в вооруженных интервенциях, таких как Ирак, другие использовали время и пространство, чтобы продвигать свои интересы с более стратегической точки зрения, — рассказал Сандерс.

Россия, по словам генерала, «комбинировала военные и невоенные средства, пытаясь поменять устоявшийся баланс сил». Для этого, среди прочего, РФ якобы распространяла дезинформацию, подрывая единство различных обществ, приводит его слова газета The Times.

Читайте также: «Пошли вразнос»: Захарова дала оценку блокировкам российского контента в интернете

хакерыРоссияКитай
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте