Британский генерал заявил о преимуществе России в киберпространстве

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Россия и Китай получают преимущество в военных технологиях в рамках битвы за киберпространство. Об этом в субботу, 13 марта, заявил глава Стратегического командования генерал Патрик Сандерс.

— Мы уступаем стратегическую инициативу соперникам. В то время как мы истощали свои силы в вооруженных интервенциях, таких как Ирак, другие использовали время и пространство, чтобы продвигать свои интересы с более стратегической точки зрения, — рассказал Сандерс.

Россия, по словам генерала, «комбинировала военные и невоенные средства, пытаясь поменять устоявшийся баланс сил». Для этого, среди прочего, РФ якобы распространяла дезинформацию, подрывая единство различных обществ, приводит его слова газета The Times.

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