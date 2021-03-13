Движение на участке МКАД в районе Алтуфьевского шоссе перекроют 13–15 марта

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Лианозово Карта всех событий

В Москве проведут дорожные работы и ограничат движение в ночное время суток. Перекрытие произойдет на участке МКАД в районе Алтуфьевского шоссе в период с 13 по 15 марта. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Внешняя сторона 85-го километра МКАД от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе (в сторону области) до съезда с Алтуфьевского шоссе (в сторону центра) на внешнюю сторону МКАД будет полностью перекрыта с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20 и с 04:00 до 04:20.

В эти дни с 01:30 до 05:00 на этом участке движение будет осуществляться по одной полосе.

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