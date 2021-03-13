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«Покупать немедленно»: Хромченко показала самый модный аксессуар сезона
Фото: www.instagram.com/evelinakhromtchenko / Официальный аккаунт Эвелины Хромченко в Instagram

«Покупать немедленно»: Хромченко показала самый модный аксессуар сезона

Елизавета Борисова

Звезды

В одном из выпусков телепередачи «Модный приговор» стилист Эвелина Хромченко совместно с историком моды Александром Васильевым обратили внимание на то, какими должны быть весенние аксессуары. Телеведущая назвала актуальные цвета и тренды сезона.

Модный эксперт подчеркнула, что наступивший сезон вывел в тренд шляпы во всех их проявлениях. Но среди них главным хитом является форма с круглыми полями.

— Это и соломенное канотье, и подобная шляпа, которая напоминает очень шляпу мормона или шляпу индейца гаучо, — отметила Эвелина Хромченко.

Эвелина Хромченко заметила, что подобный аксессуар этой весной можно успеть не только купить, но и выгулять, ведь тепло пока к нам не спешит.

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одежда и аксессуарысовременная мода«Модный приговор»
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