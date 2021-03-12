Хромченко показала ультрамодные брюки, которые хорошо скрывают лишний вес

Эвелина Хромченко признала, что трендовая вещь не очень практична / Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Стилист Эвелина Хромченко на программе «Модный приговор» Первого канала рассказала об ультрамодных брюках. Сейчас актуальны широкие модели макси. Порой они настолько длинные, что волочатся по полу.

Хромченко признала, что трендовая вещь не очень практична, так как «подметает» все вокруг и быстро марается. Но в то же время она имеет серьезное достоинство — зрительно вытягивает силуэт и делает женщин визуально намного стройнее.

— Если мы усиливаем низ, то не понятно, сколько там женщины налито в брюки. Широкие брюки — это хорошая идея. Их изготавливают сегодня из самых разнообразных материалов: из кожи, денима, хлопка. Единственный недостаток широких брюк актуальной длины — в городской среде они будут довольно маркими, — рассказала стилист.

Фото: Первый канал

Ранее Эвелина Хромченко показала новый тренд моды. Она призналась, что этот тренд не вызывает у нее восторга, но он существует и становится популярным среди женщин.

Читайте также: Александр Васильев рассказал, как можно визуально сделать талию стройнее