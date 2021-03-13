Более 50 крыш жилых домов отремонтируют на северо-западе Москвы в 2021 году

Фото: Анна Быкова

За 2021 год на северо-западе Москвы планируют отремонтировать 55 крыш жилых домов в рамках региональной программы капитального ремонта.

В СЗАО собираются провести ремонт семи скатных крыш, где будут утеплять перекрытия чердаков. Данные меры позволят повысить энергоэффективность домов. Кроме того, будут обновлены 48 плоских кровель. Рабочие отремонтируют водосток, ограждения и перекрытия.

Во время ремонта специалисты будут применять современные технологии. Специальные материалы позволят сохранять в зданиях температурный режим. В домах также будет исключена протечка крыш.

Ознакомиться со списком адресов домов, где проведут ремонт, можно на официальном сайте мэра Москвы.

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