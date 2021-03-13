Народный календарь. Чего нельзя делать в Прощеное воскресенье, 14 марта

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14 марта, россияне отмечают окончание масленицы прощеным воскресеньем. С 15 марта начинается Великий пост, который важно встретить в состоянии душевного покоя. В этот день все близкие просят друг у друга прощения за случайные или умышленные обиды, за сказанные слова и сделанные поступки.

Люди верили, что в этот день нельзя заниматься делами, которые могут нарушить душевное состояние, неискренне извиняться и заниматься физической работой.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать в Прощеное воскресенье, 14 марта

Приметы погоды гласили, что если с крыш капает капель, то лето будет теплым. Если ясно, то год будет погожим. Если в этот день идет снег, то осенью будет много грибов.

14 марта отмечаются Международный день рек и Международный день числа «Пи». 121 год назад США узаконили «золотой стандарт», в котором роль основы денежного обращения выполняет золото.

В этот день родились немецкий и американский физик-теоретик Альберт Эйнштейн, актеры Павел Воля и Нелли Уварова.

Именины отмечают Анна, Александра, Надежда, Ольга, Антонина, Дарья, Вениамин, Антон.

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