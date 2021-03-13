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Задержаны два подростка, которые планировали совершить теракт во Франции
Фото: CHARLES PLATIAU

Задержаны два подростка, которые планировали совершить теракт во Франции

Анастасия Волоснова

Происшествия

Во Франции задержаны два подростка, которые собирались совершить в стране теракты. Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один из подозреваемых был задержан в коммуне Мант-ла-Жоли, департаменте Ивелин. Второго подозреваемого задержали в Марселе, департаменте Буш-дю-Рон.

В настоящее время 17-летний и 18-летний подростки доставлены в суд. Им предъявили обвинения по факту организации преступного сообщества с целью терроризма.

По информации следствия, один из задержанных общался с джихадистами через социальные сети. Второй подросток былучастником Telegram-канала, где распространялись радикальные идеи.

Серия террористических атак произошла во Франции осенью 2020 года после убийства радикальным исламистом школьного учителя. Преподаватель показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого правительство Франции признало, что террористическая угроза в стране остается высокой.

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