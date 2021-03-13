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Почти 200 человек задержали в гостинице на востоке Москвы за нарушение антиковидных мер
Фото: tambov.gov.ru

Почти 200 человек задержали в гостинице на востоке Москвы за нарушение антиковидных мер

Анастасия Волоснова

Происшествия
измайловское шоссеКарта всех событий

Полиция задержала почти 200 человек в гостинице на востоке Москвы за нарушение антиковидных мер. Об этом рассказала пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в субботу, 13 марта, в гостинице на Измайловском шоссе. Уточняется, что среди задержанных были также участники организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

— В одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан — представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты, — рассказали в пресс-службе.

По факту произошедшего проводится проверка. Все задержанные были доставлены в территориальные органы внутренних дел, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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