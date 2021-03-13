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Пять человек пострадали в результате взрыва газа и пожара в Карачаево-Черкесии
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пять человек пострадали в результате взрыва газа и пожара в Карачаево-Черкесии

Анастасия Волоснова

Происшествия

Пять человек пострадали в результате взрыва и пожара в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии. Об этом рассказали в Instagram-аккаунте МВД по региону.

В 11:18 в субботу, 13 марта, на улице Курортной начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.

— По предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошел пожар, в результате которого в больницу доставлены пять человек. Мужчина 1953 года рождения и женщины 1980, 1992, 1995 и 1998 годов рождения. Причины возгорания устанавливаются, — уточнили в ведомстве.

Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести, от 10 до 70 процентов тела. В ведомстве добавили, что три человека были госпитализированы в Махачкалу на машине регионального центра медицины катастроф. Еще двое пострадавших были доставлены в больницу Усть-Джегута.

На опубликованных снимках видно, что инцидент произошел возле пункта выдачи товаров одного из магазинов одежды.

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