«Он меня шантажирует»: Юрий Шатунов рассказал об угрозах Андрея Разина

Юрий Шатунов пожаловался на угрозы Андрея Разина / Фото: Youtube.com

Бывший участник группы «Ласковый май», певец Юрий Шатунов рассказал, что продюсер Андрей Разин постоянно шантажирует его. По суду артист не имеет права петь легендарный хит «Белые розы» и многие другие композиции. Продюсер давно выкупил права на большинство песен у Сергея Кузнецова, который создал в 1980-е популярный коллектив, и не разрешает их исполнять никому.

— Разин — посторонний человек в моей жизни. В 1993 году он потерял все, на чем мог зарабатывать. Он меня шантажирует на протяжении 30 лет всеми возможными способами. Я заработал ему более пяти миллионов рублей, а в то время автомобиль «Волга» стоил 1200 рублей. В 2006 году у меня родился сын. Тогда Разин мне сказал: «Если я не буду твоим крестным, то не видать тебе песен «Ласкового мая». Он все время лезет в мою жизнь, угрожает мне, — рассказал Шатунов на программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Певец добавил, что все суды с продюсером он проиграл и не знает, как добиться справедливости. Артист помогает материально Сергею Кузнецову, который живет в Оренбурге в двухкомнатной квартире вместе с 90-летней матерью, получая только пенсию 8 тысяч рублей.

Шатунов жалеет, что когда-то в его жизни появился Разин, который только заработал огромные деньги на «Ласковом мае». Судьба же многих других участников группы сложилась трагично.

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