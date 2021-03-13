Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Он меня шантажирует»: Юрий Шатунов рассказал об угрозах Андрея Разина
Юрий Шатунов пожаловался на угрозы Андрея Разина / Фото: Youtube.com

«Он меня шантажирует»: Юрий Шатунов рассказал об угрозах Андрея Разина

Юлия Курганова

Звезды

Бывший участник группы «Ласковый май», певец Юрий Шатунов рассказал, что продюсер Андрей Разин постоянно шантажирует его. По суду артист не имеет права петь легендарный хит «Белые розы» и многие другие композиции. Продюсер давно выкупил права на большинство песен у Сергея Кузнецова, который создал в 1980-е популярный коллектив, и не разрешает их исполнять никому.

— Разин — посторонний человек в моей жизни. В 1993 году он потерял все, на чем мог зарабатывать. Он меня шантажирует на протяжении 30 лет всеми возможными способами. Я заработал ему более пяти миллионов рублей, а в то время автомобиль «Волга» стоил 1200 рублей. В 2006 году у меня родился сын. Тогда Разин мне сказал: «Если я не буду твоим крестным, то не видать тебе песен «Ласкового мая». Он все время лезет в мою жизнь, угрожает мне, — рассказал Шатунов на программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Певец добавил, что все суды с продюсером он проиграл и не знает, как добиться справедливости. Артист помогает материально Сергею Кузнецову, который живет в Оренбурге в двухкомнатной квартире вместе с 90-летней матерью, получая только пенсию 8 тысяч рублей.

Шатунов жалеет, что когда-то в его жизни появился Разин, который только заработал огромные деньги на «Ласковом мае». Судьба же многих других участников группы сложилась трагично.

Читайте также: «Волосы зашевелятся»: Разин пообещал опубликовать компромат на Малахова

угрозыЮрий Шатуновпродюсер Андрей Разин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте