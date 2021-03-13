«Он меня шантажирует»: Юрий Шатунов рассказал об угрозах Андрея Разина
Бывший участник группы «Ласковый май», певец Юрий Шатунов рассказал, что продюсер Андрей Разин постоянно шантажирует его. По суду артист не имеет права петь легендарный хит «Белые розы» и многие другие композиции. Продюсер давно выкупил права на большинство песен у Сергея Кузнецова, который создал в 1980-е популярный коллектив, и не разрешает их исполнять никому.
— Разин — посторонний человек в моей жизни. В 1993 году он потерял все, на чем мог зарабатывать. Он меня шантажирует на протяжении 30 лет всеми возможными способами. Я заработал ему более пяти миллионов рублей, а в то время автомобиль «Волга» стоил 1200 рублей. В 2006 году у меня родился сын. Тогда Разин мне сказал: «Если я не буду твоим крестным, то не видать тебе песен «Ласкового мая». Он все время лезет в мою жизнь, угрожает мне, — рассказал Шатунов на программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».
Певец добавил, что все суды с продюсером он проиграл и не знает, как добиться справедливости. Артист помогает материально Сергею Кузнецову, который живет в Оренбурге в двухкомнатной квартире вместе с 90-летней матерью, получая только пенсию 8 тысяч рублей.
Шатунов жалеет, что когда-то в его жизни появился Разин, который только заработал огромные деньги на «Ласковом мае». Судьба же многих других участников группы сложилась трагично.
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