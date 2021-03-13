Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле в Ставропольском крае
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле в Ставропольском крае

Анастасия Волоснова

Происшествия

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле в Ставропольском крае из-за снижения уровня масла в двигателе. Об этом рассказала Южная транспортная прокуратура.

Воздушное судно двигалось по маршруту Минеральные Воды — Камышин, который находится в Волгоградской области.

— В субботу самолет Ан-2 после вылета из аэропорта Минеральные Воды в Камышин Волгоградской области совершил вынужденную посадку в поле в районе села Левокумка из-за снижения уровня масла в двигателе, — пояснили в прокуратуре.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа, никто из них не пострадал. Уточняется, что самолет также не получил никаких повреждений при вынужденной посадке.

В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего, сообщает официальный сайт ведомства..

Читайте также: Почти 200 человек задержали в гостинице на востоке Москвы за нарушение антиковидных мер

экстренная посадкасамолетполеты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте