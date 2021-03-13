Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле в Ставропольском крае из-за снижения уровня масла в двигателе. Об этом рассказала Южная транспортная прокуратура.

Воздушное судно двигалось по маршруту Минеральные Воды — Камышин, который находится в Волгоградской области.

— В субботу самолет Ан-2 после вылета из аэропорта Минеральные Воды в Камышин Волгоградской области совершил вынужденную посадку в поле в районе села Левокумка из-за снижения уровня масла в двигателе, — пояснили в прокуратуре.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа, никто из них не пострадал. Уточняется, что самолет также не получил никаких повреждений при вынужденной посадке.

В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего, сообщает официальный сайт ведомства..

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