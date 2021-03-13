Более 50 процентов москвичей добираются до ресторанов на такси или каршеринге

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Более 50 процентов из одной тысячи опрошенных москвичей добираются до баров и ресторанов на такси или каршеринге. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Дептрансе уточнили, что исследование было проведено в феврале.

Согласно результатам опроса, менее половины жителей столицы приезжают в клубы и рестораны на общественном или личном транспорте. В пресс-службе отметили, что 27 процентов москвичей предпочитают пользоваться такси, а 26 процентов москвичей — каршерингом.

— Ездить отдыхать действительно намного удобнее на городском транспорте. Можно не беспокоиться о пробках, парковках и нет соблазна сесть за руль нетрезвым, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что безопасно приезжать в развлекательные заведения можно также на электробусах. Проезд на общественном транспорте также позволит сэкономить деньги москвичей.

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