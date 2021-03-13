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Усадьба Валуево пополнила список необычных мест для заключения брака в Москве
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Усадьба Валуево пополнила список необычных мест для заключения брака в Москве

Анастасия Волоснова

Город
с1, посёлок Валуево, поселение Филимонковское, Москва, Россия Карта всех событий

Первая пара москвичей зарегистрировала свой брак в усадьбе Валуево. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Новые необычные площадки для регистрации брака организовывают в столице в рамках проекта мэра Москвы Сергея Собянина. В настоящее время молодожены могут вступить в брак более чем на 30 площадках. Среди них стадионы, усадьбы, башня Москвы-Сити и другие объекты, уточнила Уханева.

— Самыми популярными площадками выступают особняки и усадьбы, и мы пополнили их перечень еще одним уникальным местом — объектом культурного наследия, построенном в XIX веке, — усадьбой Валуево, — рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Теперь москвичи могут пожениться на территории исторической усадьбы, площадь которой составляет 60 гектаров. Уточняется, что особой популярностью площадка пользуется у жителей поселения Московский и Троицка. После заключения брака в усадьбе будут проводить фотосессию.

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