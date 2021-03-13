«Славные мальчишки»: Джиган растрогал поклонников снимком с маленьким сыном

Фото: @iamgeegun / Официальный аккаунт Джигана в Instagram

Рэпер Джиган растрогал поклонников новым снимком со своим маленьким сыном. Фотография была опубликована в Instagram-аккаунте музыканта.

Жена Джигана модель Оксана Самойлова родила рэперу сына в 2020 году. Мальчика назвали Давидом.

На опубликованном снимке рэпер вместе с сыном опирается на бортик бассейна. Мужчина находится в воде и, улыбаясь, смотрит на фотографа. Маленький мальчик с удивлением смотрит в камеру и тянет к ней свою руку.

Джиган в подписи к посту указал эмодзи льва и тигра. Подписчики увидели в символах намек на схожесть рэпера с сыном.

«Ох, эти глаза»; «Малыш — чудо»; «Вы так похожи»; «О, Боже, глазки-алмазики»; «Очень славные мальчишки»; «Чудесная семья, берегите ее», — написали фанаты в комментариях.

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