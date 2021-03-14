Названы пять знаков зодиака, которых ждет удача в финансовой сфере в 2021 году

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Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которым будет сопутствовать удача в финансах в 2021 году. Однако для этого необходимо аккуратно принимать важные решения.

Харизматичные Тельцы благодаря своей обаятельности добьются успеха в финансовой сфере. Этот год станет удачным для покупок машины, недвижимости, а также грамотного вложения средств.

Близнецам 2021 год принесет массу великолепных возможностей для преумножения своих финансов. Однако астрологи советуют избегать различного рода авантюр.

Характер и лидерские качества помогут Львам повысить капитал. Астрологи советуют быть более отзывчивыми, помогать коллегам по бизнесу. Эксперты напомнили, что Львам стоит приложить больше усилий в этот год, а также не поддаваться лени.

Звезды благоволят Скорпионам. Помимо испытаний, которые непременно нужны для важного урока, их ждут приятные сюрпризы. Весной и летом деловые поездки могут принести массу положительных моментов.

Интуиция, находчивость и креативность помогут Рыбам повысить свой капитал. Астрологи советуют увеличить количество синей и фиолетовой одежды в гардеробе представителям этого знака зодиака, чтобы привлечь удачу, пишет ФАН.

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