Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт Роскачества перечислила популярные ошибки при зарядке смартфона
Фото: Pixabay / Firmbee

Эксперт Роскачества перечислила популярные ошибки при зарядке смартфона

Никита Абрамов

Технологии

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала об опасных и распространенных ошибках при зарядке смартфона, которые могут ухудшить состояние аккумулятора.

Она посоветовала заряжать гаджет перед сном, после чего включать экономный режим, а не оставлять его до утра подключенным к зарядному устройству.

В помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой заряжать смартфон не советуется.

Также специалист посоветовала не дожидаться полной разрядки гаджета.

— Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов, — цитирует эксперта «Российская газета».

По словам Насибулиной, не следует использовать «универсальные зарядки» из Китая. Лучше всего подойдет оригинальный адаптер.

Читайте также: Названы способы продлить жизнь ноутбука

смартфоныэкспертызарядка для телефона
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте