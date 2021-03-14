Эксперт Роскачества перечислила популярные ошибки при зарядке смартфона
Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала об опасных и распространенных ошибках при зарядке смартфона, которые могут ухудшить состояние аккумулятора.
Она посоветовала заряжать гаджет перед сном, после чего включать экономный режим, а не оставлять его до утра подключенным к зарядному устройству.
В помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой заряжать смартфон не советуется.
Также специалист посоветовала не дожидаться полной разрядки гаджета.
— Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов, — цитирует эксперта «Российская газета».
По словам Насибулиной, не следует использовать «универсальные зарядки» из Китая. Лучше всего подойдет оригинальный адаптер.
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