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Развитие территории Мневниковской поймы планируется закончить к 2030 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Развитие территории Мневниковской поймы планируется закончить к 2030 году

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-МнёвникиКарта всех событий

Проект развития Мневниковской поймы планируется закончить к 2030 году. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня Мневниковская пойма представляет собой огромную площадку для развития. Здесь появятся спортивный кластер международного уровня, современные жилые кварталы, в том числе и для переселения жителей по программе реновации, и парк, — приводятся слова Бочкарева на официальном сайте мэра Москвы.

На данный момент на территории поймы активно развивают транспортную инфраструктуру. Построено около 15 километров дорог, две станции метро, четыре автомобильных и пешеходных моста через Москву-реку.

Бочкарев отметил, что проект развития поймы предполагается завершить к 2030 году.

Планируется построить 15 спортивных объектов, среди которых будут академия хоккея, многофункциональный спорткомплекс ЦСКА, ледовая арена и спортивная школа.

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БлагоустройствоМневниковская поймаАндрей Бочкарев
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