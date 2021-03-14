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Еще 150 экспертов присоединились к столичному молодежному проекту «На районе»
Фото: Борис Бухтияров специально для «Вечерней Москвы»

Еще 150 экспертов присоединились к столичному молодежному проекту «На районе»

Никита Абрамов

Город

К молодежному проекту «На районе» присоединились 150 экспертов, среди которых основатель движения уличного футбола в России, чемпион мира по брейк-дансу, финалист чемпионата мира по воркауту и многие другие.

Всего в проекте участвуют более 60 тысяч человек.

— Проект молодежных уличных культур начал свой путь в 2019 году и за это время успел завоевать авторитет среди спортивной и творческой молодежи, а также представителей стриткультурных направлений. Ребятами движут идеи свободы и независимости, они стремятся к активной нескучной и разнообразной жизни, — рассказал руководитель проекта Максим Васильев.

Лицами проекта стали 150 новых танцоров, спортсменов, исполнителей и тренеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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