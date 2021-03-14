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«Вдруг так разозлился!»: Агутин рассказал о конфликте с Градским на шоу «Голос»
Фото: Youtube/Юзефович

«Вдруг так разозлился!»: Агутин рассказал о конфликте с Градским на шоу «Голос»

Никита Абрамов

Звезды

Российский певец Леонид Агутин рассказал о конфликте с одним из основоположников русского рока Александром Градским, который случился на шоу «Голос».

Причиной ссоры стало исполнение песни одной из участниц проекта Полины Зизак. По словам Агутина, он высказал девушке замечание по поводу ее дыхания, но сразу же наткнулся на агрессивное поведение Градского.

— И вдруг Борисыч так разозлился! И говорит: «Вот если бы вы попробовали спеть Уитни Хьюстон, как Полина Зизак, то люди увидели бы, какие вы звезды на самом деле!». Мол, какие вы певцы. Я не стал продолжать эту бучу в прямом эфире. В конце концов, в чем-то он прав, — рассказал Агутин в эфире YouTube-канала Галины Юзефович.

Певец отметил, что Градский не разговаривал с ним около пяти дней, после чего пошел «на мировую».

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конфликтАлександр ГрадскийЛеонид Агутин
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