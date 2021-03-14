Движение на МКАД возле развязки с Ленинградским шоссе восстановили после аварии

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Россия, Москва, МКАД, 76-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Движение на внешней стороне МКАД восстановлено после аварии. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщил Департамент транспорта Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что на внешней стороне МКАД около развязки с Ленинградским шоссе легковой автомобиль наехал на препятствие. Движение оказалось затруднено на протяжении 0,8 километра.

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