Движение на МКАД возле развязки с Ленинградским шоссе восстановили после аварии
Россия, Москва, МКАД, 76-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий
Движение на внешней стороне МКАД восстановлено после аварии. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщил Департамент транспорта Москвы.
— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось, что на внешней стороне МКАД около развязки с Ленинградским шоссе легковой автомобиль наехал на препятствие. Движение оказалось затруднено на протяжении 0,8 километра.
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