Зюганов предложил ввести налог на «подозрительно богатых»
В России следует ввести налог на «подозрительно богатых» людей. Об этом в воскресенье, 14 марта, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
Идею он высказал после предложения Министерства труда РФ по ограничению выплат для «подозрительно бедных» семей, у которых присутствует значимое имущество, но доходы по документам низкие.
— Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, — написал Зюганов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что 20 статья Конвенции ООН устанавливает требования соответствия доходов и расходов для бюрократического слоя.
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