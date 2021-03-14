Зюганов предложил ввести налог на «подозрительно богатых»

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В России следует ввести налог на «подозрительно богатых» людей. Об этом в воскресенье, 14 марта, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Идею он высказал после предложения Министерства труда РФ по ограничению выплат для «подозрительно бедных» семей, у которых присутствует значимое имущество, но доходы по документам низкие.

— Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, — написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 20 статья Конвенции ООН устанавливает требования соответствия доходов и расходов для бюрократического слоя.

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