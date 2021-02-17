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Песков: Путину не предлагали возглавить список «Единой России» на выборах в ГД
Фото: Администрация президента РФ

Песков: Путину не предлагали возглавить список «Единой России» на выборах в ГД

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Предложений возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму во время встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций не поступало. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятие состоялась 17 февраля. В ходе встречи выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Журналисты спросили Пескова о том, звучало ли на этом мероприятии предложение президенту возглавить партийный список «Единой России» на выборах в сентябре. Пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможных изменениях в правительстве России.

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Дмитрий Песковпартия «Единая Россия»Владимир Путин
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