Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Кремле ответили на вопрос о возможных изменениях в правительстве
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле ответили на вопрос о возможных изменениях в правительстве

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Сообщения об изменениях, которые могут произойти в финансовом блоке правительства РФ, — слухи. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что не будет комментировать эти сообщения.

— Это не более чем слухи, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена американца Пола Уилана.

Читайте также: «Никаких сомнений нет»: Песков оценил перспективу проведения парада Победы в 2021 году

Дмитрий ПесковправительствоРоссия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Все мнения
О проекте