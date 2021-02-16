В Кремле ответили на вопрос о возможных изменениях в правительстве

Фото: Администрация президента РФ

Сообщения об изменениях, которые могут произойти в финансовом блоке правительства РФ, — слухи. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что не будет комментировать эти сообщения.

— Это не более чем слухи, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена американца Пола Уилана.

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