Варлей повздорила с Зацепиным из-за знаменитой песни «про медведей»

Кадр из фильма «Кавказская пленница», режиссер Леонид Гайдай

Советская и российская киноактриса Наталья Варлей возмутилась тем, что у нее украли популярную «песню про медведей», которая звучала в советской картине «Кавказская пленница», поделилась она в эфире Первого канала.

Во время кастинга советский кинорежиссер Леонид Гайдай долгое время не мог отдать свое предпочтение кому-либо из исполнительниц.

— И вдруг он предложил мне записать эту песню. Я пошла и сделала, после чего услышала: «В картине будешь петь ты», — рассказала актриса.

Однако все изменилось, когда в ситуацию вмешался композитор Александр Зацепин. Варлей считает, что песню, ставшую впоследствии знаменитой, буквально «увели у нее из-под носа».

— Саша привел Аиду Ведищеву и сказал: «Она поет лучше», — поделилась Варлей.

Сам композитор опроверг эту точку зрения и рассказал, как на самом деле все происходило. Сначала записалась Аида Ведищева, потом Варлей, и только после этого было принято решение, сообщает РИА Новости.

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