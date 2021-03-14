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Медики рассказали, при каких симптомах камней в почках нужно срочно обратиться к врачу
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Медики рассказали, при каких симптомах камней в почках нужно срочно обратиться к врачу

Елизавета Борисова

Здоровье

Специалисты рассказали о симптомах, которые могут свидетельствовать о наличии камней в почках. При обнаружении ряда признаков следует немедленно обратиться за квалифицированной помощью. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает испанская газета 20 minutos.

Согласно данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США, острая боль в спине, нижней части живота или с одной стороны нижней части спины говорит о возможном образовании камней в почках.

Однако это не полный перечень симптомов. Следует обратить внимание на боли и другие проблемы при мочеиспускании, кровянистые выделения, а также цвет и неприятный запах выделяемой жидкости. Также часто это может сопровождаться тошнотой, повышенной температурой, ознобом и другими признаками.

По мнению врачей, чтобы избежать развития заболевания, на ежедневной основе следует употреблять достаточное количество жидкости, сократив потребление соли, белков животного происхождения, кофе и чая, сообщает РИА Новости.

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