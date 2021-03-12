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Иммунолог рассказал, к каким последствиям может привести передозировка цинком
Фото: pixabay.com

Иммунолог рассказал, к каким последствиям может привести передозировка цинком

Елена Фролова

Здоровье

Передозировка цинком может привести к тяжелым последствиям. Под угрозой могут оказаться печень, поджелудочная железа и почки. Человек начинает испытывать интоксикацию, слабость. Тело выделяет пот неприятного запаха. Все это может привести к коме. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире «Радио 1».

— Рекомендуемая суточная доза цинка для мужчин составляет 11 миллиграмм, для женщин — восемь миллиграмм. Цинк не нужно принимать тем, кто работает на электротехнических предприятиях, имеет дело с красителями и тканями — там, где используется цинк. Любителям устриц тоже не нужны дополнительные дозы цинка, в этом деликатесе его достаточно, — объяснил иммунолог.

При этом врач отметил, что данный микроэлемент имеет большую значимость для организма, даже несмотря на риск передозировки. Он входит в состав почти 400 ферментов, принимает участие практически во всех обменных процессах. По словам Владимира Болибока, большинство ферментов, которые отвечают за иммунитет, содержат цинк.

Как отметил эксперт, при недостатке данного элемента в организме лучше всего принимать комплексные препараты, в составе которых есть цинк и другие витамины.

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