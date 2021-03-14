В Москве началась оттепель

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

После мартовских морозов температура воздуха в Москве перешла в область плюсовых значений. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили а Гидрометцентре РФ.

— Температура воздуха в воскресенье повысится до 4–6 градусов тепла. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель, — рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По данным синоптиков, 14 марта, в 12:00 температура воздуха в столице поднялась до 0,8 градуса. Также в городе наблюдается высокая влажность — 87,1 процента. Атмосферное давление составляет 743 миллиметра ртутного столба. Наблюдается десятибалльная облачность.

Однако синоптики предупреждают, что в столицу еще могут вернуться морозы.

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