Психолог перечислила неочевидные черты характера, которые особенно привлекают мужчин

Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Психолог Ольга Адрианова назвала неочевидные черты характера, на которые обращают внимание представители сильного пола. По мнению эксперта, женщины, которые имеют высокую самооценку и сильный характер, способны привлекать внимание мужчин.

Высокая самооценка свидетельствует о сильной энергетике женщины. Это позволяет держать себя в прекрасной форме и заботиться о своем внешнем виде. Мужчинам приятно, когда женщина нравится самой себе.

Уважение к своим желаниям также признак привлекательной дамы. Представительница слабого пола с уверенной позицией не позволит сесть себе на шею.

— Ее улыбка, взгляд, голос, прикосновения — все это инструменты получения желаемого, которые сосредоточены в ее наманикюренных ручках, — пояснила Ольга Андрианова.

Независимость и внутренняя свобода позволяет чувствовать себя состоявшейся и реализовавшей личностью. Женщина с таким качеством не будет ничего навязывать и доказывать окружающим, ведь ей абсолютно все равно, что о ней подумают. Это, безусловно, привлекает мужчин.

Любовь к себе помогает концентрировать на себе приятное внимание. По мнению эксперта, чем больше мужчина вкладывается в свою спутницу, тем более желанной она для него становится.

Однако не стоит стремиться переделывать себя. Если вы хотите, чтобы любой мужчина положил к вашим ногам мир, то начните наслаждаться собой и своей жизнью, и поклонники сами к вам потянутся, рассказала эксперт в интервью Пятому каналу.

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