Психолог перечислила неочевидные черты характера, которые особенно привлекают мужчин
Психолог Ольга Адрианова назвала неочевидные черты характера, на которые обращают внимание представители сильного пола. По мнению эксперта, женщины, которые имеют высокую самооценку и сильный характер, способны привлекать внимание мужчин.
Высокая самооценка свидетельствует о сильной энергетике женщины. Это позволяет держать себя в прекрасной форме и заботиться о своем внешнем виде. Мужчинам приятно, когда женщина нравится самой себе.
Уважение к своим желаниям также признак привлекательной дамы. Представительница слабого пола с уверенной позицией не позволит сесть себе на шею.
— Ее улыбка, взгляд, голос, прикосновения — все это инструменты получения желаемого, которые сосредоточены в ее наманикюренных ручках, — пояснила Ольга Андрианова.
Независимость и внутренняя свобода позволяет чувствовать себя состоявшейся и реализовавшей личностью. Женщина с таким качеством не будет ничего навязывать и доказывать окружающим, ведь ей абсолютно все равно, что о ней подумают. Это, безусловно, привлекает мужчин.
Любовь к себе помогает концентрировать на себе приятное внимание. По мнению эксперта, чем больше мужчина вкладывается в свою спутницу, тем более желанной она для него становится.
Однако не стоит стремиться переделывать себя. Если вы хотите, чтобы любой мужчина положил к вашим ногам мир, то начните наслаждаться собой и своей жизнью, и поклонники сами к вам потянутся, рассказала эксперт в интервью Пятому каналу.
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