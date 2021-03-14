Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Психолог перечислила неочевидные черты характера, которые особенно привлекают мужчин
Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Психолог перечислила неочевидные черты характера, которые особенно привлекают мужчин

Елизавета Борисова

Общество

Психолог Ольга Адрианова назвала неочевидные черты характера, на которые обращают внимание представители сильного пола. По мнению эксперта, женщины, которые имеют высокую самооценку и сильный характер, способны привлекать внимание мужчин.

Высокая самооценка свидетельствует о сильной энергетике женщины. Это позволяет держать себя в прекрасной форме и заботиться о своем внешнем виде. Мужчинам приятно, когда женщина нравится самой себе.

Уважение к своим желаниям также признак привлекательной дамы. Представительница слабого пола с уверенной позицией не позволит сесть себе на шею.

— Ее улыбка, взгляд, голос, прикосновения — все это инструменты получения желаемого, которые сосредоточены в ее наманикюренных ручках, — пояснила Ольга Андрианова.

Независимость и внутренняя свобода позволяет чувствовать себя состоявшейся и реализовавшей личностью. Женщина с таким качеством не будет ничего навязывать и доказывать окружающим, ведь ей абсолютно все равно, что о ней подумают. Это, безусловно, привлекает мужчин.

Любовь к себе помогает концентрировать на себе приятное внимание. По мнению эксперта, чем больше мужчина вкладывается в свою спутницу, тем более желанной она для него становится.

Однако не стоит стремиться переделывать себя. Если вы хотите, чтобы любой мужчина положил к вашим ногам мир, то начните наслаждаться собой и своей жизнью, и поклонники сами к вам потянутся, рассказала эксперт в интервью Пятому каналу.

Читайте также: Психолог объяснила, почему мужчины предпочитают женщин с пышными формами

Советы психологаженщиныотношения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте