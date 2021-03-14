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Киркоров заявил о желании быть похороненным в гробу со стразами
Фото: instagram/fkirkorov

Киркоров заявил о желании быть похороненным в гробу со стразами

Елизавета Борисова

Звезды

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил о своем желании быть похороненным в гробу, полностью украшенным стразами. Об этом король эстрады признался в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ.

— Стразики, они, наверное, со мной в гроб пойдут. У меня будет гроб из страз, — заявил Филипп Киркоров.

Николай Басков не оставил это желание без внимания и вызвался оплатить необычную просьбу товарища по сцене, отметив, что сделает это с большим удовольствием.

Позднее Басков признался, что это была шутка.

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Филипп КиркоровНиколай Басковдружба
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