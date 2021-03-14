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«Времени нет»: актер Константин Соловьев решил отказаться от детей из-за новой возлюбленной
Фото: instagram.com/mr._solovyov

«Времени нет»: актер Константин Соловьев решил отказаться от детей из-за новой возлюбленной

Никита Абрамов

Звезды

Бывшая супруга актера Константина Соловьева Евгения Ахременко рассказала, что ее бывший муж готов отказаться от родительских прав на детей.

Соловьев после расставания с женой нашел счастье с другой возлюбленной, хореографом Анастасией.

Экс-супруга актера рассказала, что потеряла надежду на возобновление общения бывшего мужа с детьми после того, как он отказался подписывать разрешение на выезд детей за границу.

— Костя сказал, что на это у него времени нет. А когда адвокат все-таки попросил, он сказал: «Знаете, что? Если не нужны ей такие проблемы, пусть лишает меня отцовства», — рассказала Ахременко в эфире телеканала НТВ.

Также Соловьев не платил детям алименты до момента, пока его бывшая супруга не подала на него в суд.

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