Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Астролог объяснила, как определить знак зодиака у рожденных с помощью кесарева сечения детей
Фото: Официальная страница Василисы Володиной в Instagram

Астролог объяснила, как определить знак зодиака у рожденных с помощью кесарева сечения детей

Елизавета Борисова

Общество

Астролог Василиса Володина подробно объяснила, на какую дату нужно ориентироваться при составлении натальной карты — гипотетическую или реальную. Чтобы составить наиболее четкий прогноз и астрологический портрет человека, нужно знать реальную дату и время его рождения.

Специалист по звездам поясняет, что дети, рожденные путем кесарева сечения, фактически имеют две даты рождения. Гипотетическую дату высчитывают в женской консультации, а реальную — при появлении малыша на свет.

Астролог отметила, что гороскоп должен составляться на реальное время и день рождения, а не на ту дату, когда роды должны «гипотетически» случиться.

— Временем рождения считайте момент первого крика малыша, — настаивает Василиса Володина.

По словам эксперта, врачи часто округляют точное время, поэтому при желании составить в будущем натальную карту родители должны просить медиков фиксировать точную дату вплоть до минут, сообщает Пятый канал.

Читайте также: Названы пять знаков зодиака, которых ждет удача в финансовой сфере в 2021 году

астрологиязнаки зодиакапрогноз
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте