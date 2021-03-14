Украина планирует отказаться от перехода на летнее время

Фото: Официальный сайт Верховной рады Украины

Верховная рада Украины планирует рассмотреть решение об отказе перехода на летнее и зимнее время в стране. Заседание состоится 19 марта. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщила фракция «Слуга народа».

По словам зампреда парламентского комитета по вопросам экономического развития Украины Роксоланы Пидласы, законопроект об отмене будет рассмотрен 17 марта.

— Это значит, что уже в пятницу (19 марта) мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента, — сообщила Пидласа.

Если Верховная рада успеет одобрить законопроект до 25 марта, то в стране не будет перехода на летнее время 28 марта, сообщает Интерфакс.

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