Более 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержано в столичных аэропортах в воскресенье, 14 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Отмечается, что в аэропорту Внуково на данный момент задержано четыре рейса. В аэропорту Домодедово задержано 12 вылетов, в Шереметьеве — пять рейсов. Причины задержки вылетов не сообщаются.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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