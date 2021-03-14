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Более 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Кирилл Николаев

Транспорт

Более 20 рейсов задержано в столичных аэропортах в воскресенье, 14 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Отмечается, что в аэропорту Внуково на данный момент задержано четыре рейса. В аэропорту Домодедово задержано 12 вылетов, в Шереметьеве — пять рейсов. Причины задержки вылетов не сообщаются.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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