Более 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 20 рейсов задержано в столичных аэропортах в воскресенье, 14 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Отмечается, что в аэропорту Внуково на данный момент задержано четыре рейса. В аэропорту Домодедово задержано 12 вылетов, в Шереметьеве — пять рейсов. Причины задержки вылетов не сообщаются.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Читайте также: Рейс Екатеринбург — Москва задержали на 10 часов из-за неисправности самолета