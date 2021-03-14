Социальный комплекс Москвы рассказал, как отмечали масленицу в конце 50-х годов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

История гласит, что праздник Масленица однажды пропал из истории празднеств — после 1917 года его долго не отмечали. Однако было принято решение вернуть праздник спустя 41 год и с новым названием «Русская зима». Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказал Telegram-канал Социального комплекса Москвы.

В период с 14 по 23 февраля 1958 года в столице были организованы торговые ряды, аттракционы, прошли выступления скоморохов, клоунов, ряженых и гадалок.

Места гуляний были украшены ледяными скульптурами, снеговиками. Можно было прокатиться на тройке, на санных поездах и упряжках.

Что касается угощений, то каждый день гостям праздника подавали около 50 тысяч порций блинов.

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