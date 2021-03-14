Полицейский устроил в Крыму ДТП, в результате которого погиб священник

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Следователи, сотрудники МВД и прокуратуры Крыма проводят проверку по факту аварии, в результате которой погиб один человек и трое пострадали. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел 13 марта. По предварительным данным, виновником ДТП стал сотрудник полиции. Он ехал за рулем личного автомобиля во внеслужебное время. В результате аварии погиб 36-летний священник.

В случае подтверждения вины сотрудника полиции уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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