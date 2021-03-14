Прокуратура Москвы начала проверку после падения подростка со скалодрома

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Смирновская улица, 25с1 Карта всех событий

Прокуратура Москвы начала проверку по факту падения подростка со скалодрома в батутном центре. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Инцидент произошел в батутном центре на улице Смирновской. По предварительной информации, 14 марта со скалодрома с четырехметровой высоты упал 13-летний мальчик. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Прокуратура оценит исполнение ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

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