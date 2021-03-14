Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прокуратура Москвы начала проверку после падения подростка со скалодрома
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Прокуратура Москвы начала проверку после падения подростка со скалодрома

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Смирновская улица, 25с1 Карта всех событий

Прокуратура Москвы начала проверку по факту падения подростка со скалодрома в батутном центре. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Инцидент произошел в батутном центре на улице Смирновской. По предварительной информации, 14 марта со скалодрома с четырехметровой высоты упал 13-летний мальчик. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Прокуратура оценит исполнение ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Читайте также: Прокуратура начала проверку после обнаружения тела подростка на западе Москвы

подростокпадениеПрокуратура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте