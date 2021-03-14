Пять человек погибли в ДТП на трассе в Свердловской области
Пять человек погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе МВД России по Свердловской области.
Отмечается, что в районе аварии дорога перекрыта в обоих направлениях.
Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Интерфакс.
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