Пять человек погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

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Пять человек погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что в районе аварии дорога перекрыта в обоих направлениях.

Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Интерфакс.

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