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Астролог Василиса Володина дала прогноз на неделю с 15 по 21 марта
Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина дала прогноз на неделю с 15 по 21 марта

Кирилл Николаев

Общество

Астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram дала прогноз на неделю с 15 по 21 марта.

Она отметила, что на предстоящей неделе станет меньше рациональности, но зато будет еще больше фантазий. Людям нужно будет следить за тем, чтобы их не покинуло критическое мышление.

По мнению Володиной, на предстоящей неделе у людей усилится жажда слиться с коллективом в едином порыве. Вдохновения и озарения стоит искать в командной работе. Кроме того, грядущая неделя идеальна для реализации задуманных планов.

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астрологВасилиса Володинамарт
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