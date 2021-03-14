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Московский «Локомотив» победил «Сочи» в матче 22-го тура РПЛ
Фото: Twitter/Локомотив

Московский «Локомотив» победил «Сочи» в матче 22-го тура РПЛ

Кирилл Николаев

Спорт

Московский футбольный клуб «Локомотив» победил «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-зеленых.

В составе «Локомотива» два мяча забил Франсуа Камано. Еще один гол на счету вышедшего на замену Федора Смолова. «Сочи» ответил мячом Артура Юсупова.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 37 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице, обойдя «Сочи» и казанский «Рубин» по дополнительным показателям.

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ФК «Локомотив»РПЛ«Сочи»
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