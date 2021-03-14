Глава Минтранса ФРГ выступил за отказ от автомобилей на бензине и дизеле к 2035 году

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Глава Минтранса ФРГ Андреас Шойер выступил за отказ от выпуска автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2035 году. Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.

По его словам, при производстве автомобилей необходимо использовать современные технологии. При этом нужно продолжать вводить строгие требования по защите климата.

Шойер отметил, что в ближайшие 15 лет должны быть созданы стимулы для разработки конкурентоспособных чистых видов топлива для двигателей внутреннего сгорания.

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