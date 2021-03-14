Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Глава Минтранса ФРГ выступил за отказ от автомобилей на бензине и дизеле к 2035 году
Фото: pixabay.com

Глава Минтранса ФРГ выступил за отказ от автомобилей на бензине и дизеле к 2035 году

Кирилл Николаев

Общество

Глава Минтранса ФРГ Андреас Шойер выступил за отказ от выпуска автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2035 году. Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.

По его словам, при производстве автомобилей необходимо использовать современные технологии. При этом нужно продолжать вводить строгие требования по защите климата.

Шойер отметил, что в ближайшие 15 лет должны быть созданы стимулы для разработки конкурентоспособных чистых видов топлива для двигателей внутреннего сгорания.

Читайте также: Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

автомобилидизельное топливоГермания
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте