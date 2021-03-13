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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Иван Юминов

Общество

Список наиболее угоняемых машин в России за февраль 2021 года возглавили марки Hyundai, Kia и Toyota. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные страховщиков.

На верхние позиции списка также попали автомобили Range Rover, Mercedes-Benz, Lexus и BMW X6. Особой популярностью среди злоумышленников также пользовались Lada Vesta и Volkswagen Tiguan, отметил один из опрошенных страховщиков.

Данные нескольких страховых компаний показывают, что по сравнению с февралем 2020 года число угонов легковых автомобилей в России снизилось как минимум на 30 процентов. Основные угоны приходятся на Москву и Санкт-Петербург, передает РИА Новости.

В целом отмечается, что ситуация с угоном автомобилей вернулась к докоронавирусному уровню. Среди причин этого — рост стоимости запасных частей, а также повышенный спрос на подержанные автомобили.

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