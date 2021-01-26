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Названы самые убыточные для страховщиков марки авто
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Названы самые убыточные для страховщиков марки авто

Елена Фролова

Транспорт

Рейтинг самых убыточных со страховкой по ОСАГО марок автомобилей составили эксперты. В лидерах оказались ГАЗ и Maybach. Как сообщает Nation news, отечественный производитель уступил заграничному 1,5 процента.

Инициаторами исследования стали аналитики «АльфаСтрахования». Во время работы они учитывали, какую сумму выплачивают страховщики на каждый рубль, который заплатил автовладелец за полис ОСАГО для определенной марки авто. Так, коэффициент убыточности Maybach составил 147,1 процента, а ГАЗа — 145,5 процента.

В топ-3 также вошел производитель Alpina. Автомобили данной марки приносят страховщикам убытки в размере 30,5 процента.

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