Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СК возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины на севере Москвы
Фото: СК РФ / Свердловская область

СК возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины на севере Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, бульвар Матроса Железняка Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в квартире жилого дома на севере столицы. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, 14 марта в квартире жилого дома, расположенного на бульваре Матроса Железняка, найдено тело мужчины с множественными травмами. Вместе с ним в квартире находились трое знакомых, которые распивали алкоголь.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личности подозреваемых.

Читайте также: СК начал проверку после падения подростка на скалодроме в Москве

уголовное делоубийствоГСУ СК РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте