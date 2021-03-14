СК возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины на севере Москвы

Фото: СК РФ / Свердловская область

Россия, Москва, бульвар Матроса Железняка Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в квартире жилого дома на севере столицы. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, 14 марта в квартире жилого дома, расположенного на бульваре Матроса Железняка, найдено тело мужчины с множественными травмами. Вместе с ним в квартире находились трое знакомых, которые распивали алкоголь.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личности подозреваемых.

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