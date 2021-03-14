СК начал проверку после падения подростка на скалодроме в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Смирновская улица Карта всех событий

Следователи организовали проверку после падения подростка с высоты на скалодроме на юго-востоке столицы. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

Инцидент произошел в батутном центре на улице Смирновской. По предварительной информации, 14 марта на скалодроме с четырехметровой высоты упал 13-летний мальчик. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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