Герман Стерлигов предложил ввести новый закон по клеймению эскортниц

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Российский бизнесмен Герман Стерлигов предложил ввести закон в России, при котором эскортниц и работниц сферы интим-услуг нужно будет клеймить. Он напомнил о героине романа «Три мушкетера» Миледи Винтер, которая «чуть не женила на себе графа де ля Фера».

— Он увидел у нее на плече лилию, которую выжигали проституткам. Нам надо возрождать эту традицию. Нам надо обезопасить наших детей, — отметил бизнесмен.

Он добавил, что это «не хихоньки и не хахоньки» и надо принимать соответствующие законы, поскольку падшие женщины могут быть опасны для молодых людей из-за распространения венерических заболеваний.

— Те, кто отметился развратом с юности, должны быть заклеймены. Нужно требовать от властей принятия такого закона, — подытожил Стерлигов.

Видеообращение Стерлигова опубликовано в Telegram-канале «НеМалахов», в комментарии к посту уточняется, что подобная инициатива распространяется на всех блудниц, в том числе и на эскортниц.

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