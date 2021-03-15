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Промышленный технопарк и производственный комплекс построят в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Промышленный технопарк и производственный комплекс построят в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Соколиная Гора Карта всех событий

Технопарк и производственный комплекс построят в столице на деньги инвесторов. Под возведение объектов город отдал два участка земли общей площадью 3,66 гектара в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Технопарк появится в Молжаниновском районе на участке 3,37 гектара. Площадь построенных объектов составит 57 тысяч квадратных метров. Кроме того, в технопарке планируют создать около 350 рабочих мест. Производственный комплекс площадью порядка двух тысяч метров построят на участке 0,29 гектара в районе Соколиная Гора.

— В 2021 году уже было принято два решения о предоставлении земли без торгов в рамках МаИП под реализацию проектов в промышленном секторе. Одно из ведущих материаловедческих предприятий России на двух участках общей площадью 1,45 гектара в районах Новокосино и Гольяново построит более шести тысяч квадратных метров производственных площадей и создаст свыше 160 рабочих мест, — добавил глава Департамента инвестиционной промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Уточняется, что всего в промышленной сфере Москвы реализовывают 39 масштабных инвестиционных проектов. Благодаря им в столице появится 23 тысячи новых рабочих мест, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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