Акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 18 по 20 марта

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Инновационный центр Сколково, район Технопарк Карта всех событий

Акция «День без турникетов» пройдет в столице с 18 по 20 марта. В ней, помимо постоянных партнеров, примут участие еще 12 новых компаний. Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— В рамках предстоящей акции на экскурсии и мастер-классы москвичей и гостей города ждут порядка 50 наших партнеров, а на сайте turniketov.net по-прежнему будет доступно 58 онлайн-экскурсий, — пояснил руководитель ведомства.

В мастерской «Кречет» расскажут об изготовлении доспехов и исторических костюмов, а в Московском театре мюзикла посетителям проведут экскурсию по фойе и покажут сценические костюмы. Во время экскурсии по технопарку «Сколково» москвичи смогут изучить человекоподобного робота и самый большой 3D-принтер в России.

Горожане также получат возможность побывать в некоторых музеях — Политехе, «Бункере 42», а также в «Моторах Октября», сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Принять участие в мероприятиях можно, зарегистрировавшись по ссылке.

Акция «День без турникетов» проводится уже восемь лет. В ней приняли участие больше 120 тысяч человек и свыше 260 компаний. В 2020 году акция прошла в онлайн-формате.

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